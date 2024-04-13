Hayfa Limanındaki patlama görüntülerine İletişim Başkanlığından yalanlama

13 Nisan 2024 02:32 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 02:32

İran'ın İsrail'e yönelik açıklamaları ile ilişkilendirilen fotoğraflara yönelik İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğrafların, "işgalci İsrail'in Hayfa Limanındaki patlamaları gösterdiği" iddiası doğru değildir.

İran'ın İsrail'e yönelik açıklamaları ile ilişkilendirilen fotoğrafların, İsrail'in Hayfa limanı ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Bahse konu fotoğrafların, Rus medyası tarafından servis edildiği ve 22 Mart 2024'te Moskova’da yaşanan Crocus City Hall terör saldırısını gösterdiği tespit edilmiştir.