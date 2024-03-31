Hayvanlarıyla beraber oy kullandılar! Kimi kedisi ve köpeği ile geldi, kimi atıyla havalı giriş yaptı
Mahalli idareler seçimi yurdun dört bir yanında renkli görüntülere sahne oldu. En çok da hayvanıyla oy kullananlar dikkat çekti. Papağanını omzuna konduran, kedisini kucağına alan sandık başına koştu.
Oy kullanacağı okula omzuna konan papağanıyla gitti. Onunla beraber sırada bekledi. Tarihi yerel seçimde yaveri Paşa ile birlikte sandıkta oy kullandı.
PAPAĞANINI OY KULLANIRKEN DE YANINDAN AYIRMADI
Seçim gününde yüzleri güldüren bu görüntülerin adresi Antalya'nın Muratpaşa İlçesi. 46 yaşındaki taksici Rasim Işık, her yere beraber gittiği papağınını evde bırakmak istemedi. Onu oy kullanacağı okula getirdi.
HAYVANLARA YÖNELİK ŞİDDETE DİKKAT ÇEKTİ
Evcil hayvanıyla oy kullanmaya giden sadece Rasim Işık değildi. Kırklareli'nde yaşayan Aysun Çelik de kedisi Duman ile birlikte vatandaşlık görevini yerine getirdi.
Çelik kedisiyle toplumsal bir mesaj için sandık başındaydı. Kadın seçmen hayvanlara yönelik şiddete dikkat çekmek istedi.
YAŞLI KADIN KÖPEĞİ İLE GELDİ
Edirne'de yaşayan 74 yaşındaki Nebahat Bilgin oy vermeye şivava cinsi köpeği "Bambi"yle gitti. Uğur getirdiğine inanıyordu. Bu nedenle sandık başına gidinceye kadar yanından ayırmadı.
OKULA ATIYLA HAVALI GİRİŞ YAPTI
İzmir Bornova’daysa Binicilik antrenörü Faruk Ceren kovboy kıyafetlerini giydi. Oy kullanacağı okula atıyla beraber havalı bir giriş yaptı. Onu okulun bahçesinde o halde görenler hem şaşırdı hem güldü. Onun da amacı hayvan sevgisini öne çıkarmaktı.