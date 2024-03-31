Hayvanlarıyla beraber oy kullandılar! Kimi kedisi ve köpeği ile geldi, kimi atıyla havalı giriş yaptı

31 Mart 2024 17:03 - Güncelleme : 31 Mart 2024 17:17

Oy kullanmaya geldi, herkes onu izledi

Oy kullanmaya geldi, herkes onu izledi

Oy kullanacağı okula omzuna konan papağanıyla gitti. Onunla beraber sırada bekledi. Tarihi yerel seçimde yaveri Paşa ile birlikte sandıkta oy kullandı.

PAPAĞANINI OY KULLANIRKEN DE YANINDAN AYIRMADI

Seçim gününde yüzleri güldüren bu görüntülerin adresi Antalya'nın Muratpaşa İlçesi. 46 yaşındaki taksici Rasim Işık, her yere beraber gittiği papağınını evde bırakmak istemedi. Onu oy kullanacağı okula getirdi.

HAYVANLARA YÖNELİK ŞİDDETE DİKKAT ÇEKTİ

Evcil hayvanıyla oy kullanmaya giden sadece Rasim Işık değildi. Kırklareli'nde yaşayan Aysun Çelik de kedisi Duman ile birlikte vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Çelik kedisiyle toplumsal bir mesaj için sandık başındaydı. Kadın seçmen hayvanlara yönelik şiddete dikkat çekmek istedi.

YAŞLI KADIN KÖPEĞİ İLE GELDİ

Edirne'de yaşayan 74 yaşındaki Nebahat Bilgin oy vermeye şivava cinsi köpeği "Bambi"yle gitti. Uğur getirdiğine inanıyordu. Bu nedenle sandık başına gidinceye kadar yanından ayırmadı.

OKULA ATIYLA HAVALI GİRİŞ YAPTI

İzmir Bornova’daysa Binicilik antrenörü Faruk Ceren kovboy kıyafetlerini giydi. Oy kullanacağı okula atıyla beraber havalı bir giriş yaptı. Onu okulun bahçesinde o halde görenler hem şaşırdı hem güldü. Onun da amacı hayvan sevgisini öne çıkarmaktı.