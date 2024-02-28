Hem hırsız hem arsız! Ağaca çıkıp polise el salladı

28 Şubat 2024 08:47 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 08:55

Bursa'da bir özel eğitim merkezi ile sağlık ocağına giren 3 hırsızlık zanlısı, polisin güvenlik kameralarını takibi neticesinde yakalanırken şahısların pişkinliği pes dedirtti.

ÇELİK KASAYI GÖTÜRMÜŞLER

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı olay, merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara eğitim hizmeti veren bir özel kurumda ve sağlık ocağına hırsızların girdiği ihbarı üzerine Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti.

Olay yerine hızlıca giden ekipler, güvenlik kamerasını incelerken, kurum sahibi ise oyun odası olarak kullanılan odada bulunan ve içerisinde 7 bin TL bulunan çelik kasanın yerinde olmadığını fark etti. Ayrıca iş yerinin arka bahçesinin camı ile parmaklığının kırıldığı ve toplamda 30 bin TL yakın zararın oluştuğu tespit edildi.

SAĞLIK OCAĞINI DA SOYDULAR

Yine aynı şüpheliler merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde bulunan sağlık ocağının arka kısmından girerek doktor ve hemşirelere ait cep telefonu ve 2 adet laptopu alarak kayıplara karıştı.

Ekipler, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye alarak olaylara karışan 3 şüphelinin kimliğini kolayca tespit etti. Şüphelilerin 24 suç kaydı bulunan ve 3 adet suçtan da aranması bulunan Emre T. (20), 4 suç kaydı bulunan Ahmet A. (26) ve 7 suç kaydı bulunan Berat Ç. (22) olduklarını tespit etti.

AĞAÇTAN AĞACA ATLADI!

Şüphelilerin yerlerini de belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Şüphelilerden Emre T. yapılan operasyon sonrasında yakalanacağı anlayınca yaklaşık 20 metre yüksekliği bulunan ağaca adeta bir kedi gibi tırmandı. Çıktığı ağaçta yakalanacağı için inmeyen Emre T., polise de el salladı. Bir süre ikna edilmeye çalışılan şüpheli yine atladığı ağaçtan kaçmaya çalışırken kıskıvrak gözaltına alındı. Diğer 2 şüpheli olan Ahmet A. ile Berat Ç. sokakta gezinirken ekipler tarafından kıskıvrak gözaltına alındı.

CEZAEVİNDELER

Emniyete götürülen şüpheliler ifadelerinde, çalınan laptop ile cep telefonları evlerinde olduğunu ve kasanın yerinin de Vakıf Mahallesi'nde tarlalık alanda olduğunu itiraf etti. 3 hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.