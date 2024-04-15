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15 Nisan 2024 11:25 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 11:25

Her şey gözlerinin önünde oldu! Küçük çocuğa tur otobüsü çarptı

Aksaray'da aile faciası yaşandı. Ailesiyle seyahat eden 6 yaşındaki çocuk otomobilden inip karşıya geçmeye çalışırken araba çarptı.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Her şey gözlerinin önünde oldu! Küçük çocuğa tur otobüsü çarptı

Aksaray - Konya Karayolu Sultanhanı ilçesinde meydana gelen kazada küçük çocuk feci şekilde hayatını kaybetti. Mola verdikleri yerde araçtan inen çocuğa tur otobüsü çarptı.

Karayolunda duran ailesinin bulunduğu otomobilden aşağıya inen 6 yaşındaki Yaşar Yumuşak hızla yola çıkarak karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada yoldan geçen O.A. (51) idaresindeki 58 ACN 863 plakalı tur otobüsü çocuğa çarptı. Çocuk ağır yaralanırken ailesi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansa Sultanhanı İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Her şey gözlerinin önünde oldu! Küçük çocuğa tur otobüsü çarptı - 1. Resim

Tur otobüsü şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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