Her yağış ayı çile! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı 

09 Ocak 2024 20:23 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 20:24

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu sağanak ile birlikte artışa geçti. Mesai bitimi sonrası kendini yollara atan vatandaşlar evlerine ulaşmak için büyük zorluk çekti.

Kentin Anadolu yakasında, D-100 kara yolu Kartal ile Kadıköy arasında her iki yönde araç yoğunluğu görülüyor. TEM otoyolunda Sancaktepe ile Ataşehir, Şile otoyolunda ise Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar santim santim ilerliyor.

Anadolu yakasından, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Avrupa yakasına geçişte, trafik yoğunluğu Ünalan'dan başlıyor. Tersi istikamette ise Çağlayan'dan başlayan trafik yoğunluğu köprüde normale dönüyor ve Ataşehir'de yeniden artıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, Avrupa yakasına geçişlerde trafik yoğunluğu Ümraniye ayrımından başlıyor.

AVRUPA YAKASINDA SON DURUM

Avrupa yakasında, D-100 kara yolunda Büyükçekmece ile Zincirlikuyu arasında trafik neredeyse durma noktasına geldi. Maslak ile Hasdal arasındaki trafikte de araçlar güçlükle ilerliyor.

Yoğunluk, D-100 kara yolunda Haramidere kavşağı ile Hadımköy arasında ve TEM otoyolu üzerinde de gözlemleniyor. Metris kavşağı civarında çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanırken, Basın Ekspres Caddesi'nde de benzer durum söz konusu. Alibeyköy-Eminönü ve Karaköy-Ortaköy arası sahil yollarında da trafik yoğunluğu gözlemleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre Anadolu yakasında da yoğunluk yüzde 90'a kadar ulaştı. Kent genelinde yoğunluk ortalama yüzde 87 olarak ölçüldü.