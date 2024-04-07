Hırsızlık yaptığını iddia ettiği çalışanı vurdu

07 Nisan 2024 20:23 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 20:46

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde bir oto yıkama işletmesinde meydana gelen olayda, inşaat firması sahibi Mustafa A. (50), inşaatlardan malzeme çalıp sattığını iddia ettiği işçisi Hüseyin S.'yi (55) uyardı.

Hüseyin Y., patronuna hakaretler ederek arkasını dönüp gitti. Öfkelenen Mustafa A., oğulları Hasan A. (30) ve Abdükadir A. (24) ile işçi Hüseyin S.'nin peşinden koşmaya başladı.

BACAKLARINA ATEŞ ETTİ

Cadde üzerinde sığındığı oto yıkamacıda yakalanan işçi, öfkeli baba ve çocukları tarafından darp edildi. O sırada Abdülkadir A., elindeki tabancayla Hüseyin S.'nin bacaklarına ateş etti.

Hüseyin S., sağ bacağına isabet eden iki mermiyle ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şüpheli Abdükadir A. (24) kayıplara karıştı. Olaya karışan baba Mustafa A. ve oğlu Hasan A., ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.