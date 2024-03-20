Hollywood yıldızı Will Smith'in Kur'an-ı Kerim ile ilgili sözleri gündem oldu

20 Mart 2024 14:59 - Güncelleme : 20 Mart 2024 15:08

Dünyaca ünlü oyuncu Will Smith'in İslamiyet ile ilgili sözleri gündeme oturdu. 55 yaşındaki oyuncu, ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuduğunu söyledi. Kur'an-ı Kerim'in oldukça sadece olduğunu söyleyen Smith, "kristal berraklığında" ifadelerini kullandı.

"SADELİĞİNE BAYILDIM"

Mısırlı gazeteci Amr Adeeb'in Big Time Podcast adlı programına konuk olan Will Smith; "Sadeliğine bayıldım; Kur'an çok net; kristal berraklığında. Yanlış anlamalarla uzaklaşmak çok zor" dedi.

"KAVRAYIŞI TAMAMLAMAK ÇOK GÜZEL"

Will Smith, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Tevrat'tan İncil'e ve Kur'an'a kadar nasıl tek bir hikâye gibi olduğuna şaşırdım. Baba olarak İbrahim'i ve ardından İshak ve İsmail'le olan ayrılığı hiçbir zaman tam olarak anlayamamıştım ve bu kavrayışı tamamlamak çok güzeldi."