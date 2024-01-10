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    • 10 Ocak 2024 15:10 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 15:10

    HSK üyeliği için başvuru süreci başladı! Son tarih 12 ocak

    Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı

    Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) seçilecek bir üyelik için TBMM Başkanlığı'na başvuru süreci başladı. Başvurular 12 Ocak'ta sona erecek.

    HSK üyeliği için başvuru süreci başladı! Son tarih 12 ocak
    Hsk

    TBMM'den yapılan duyuruya göre, TBMM tarafından nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından HSK'ye bir üye seçilecek.

    HSK üyeliği için şartları taşıyan aday adayları, TBMM Başkanlığına 12 Ocak Cuma günü saat 17.00'ye kadar şahsen ya da posta yoluyla başvuracak.

    MECLİS'TEKİ SEÇİM SÜRECİ

    TBMM Başkanlığı, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderecek.

    Karma Komisyon, bir üyelik için üç adayı, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranacak.

    TBMM Genel Kurulu, aynı usul ve nisapları gözeterek seçimi tamamlayacak.

    Haberler>Gündem>HSK üyeliği için başvuru süreci başladı! Son tarih 12 ocak
    HSK
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