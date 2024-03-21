Hukukçu Çiçek’ten 1.5 milyar dolarlık İBB Kültür A.Ş iddiası!

21 Mart 2024 23:30 - Güncelleme : 21 Mart 2024 23:54

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) ‘para sayma’ krizi büyüyor. Av. Mustafa Kemal Çiçek TGRT Haber’de yayımlanan Gündem Özel programında dikkat çeken bir iddiada bulundu. İBB Kültür A.Ş’den alacağı olan bir iş insanının savcılığa giderek itirafta bulunduğunu paylaşan Çiçek, söz konusu şahsın 4 saat boyunca ifade verdiğini kaydetti.

"FAZLASINI VERECEĞİZ" DEDİLER İDDİASI

Hukukçu Mustafa Kemal Çiçek, iş insanının alacağını alamadığı için savcılığa ifade verdiğini ve ‘nasıl kandırıldığını’ anlattığını ileri sürdü. Çiçek şunları söyledi:

“Bunun unutulmaması lazım. Para sayma görüntüleri CHP adayının en çok çekindiği ve cevap veremediği bir konu. Mesela bir kulis bilgisi olarak vermek istiyorum. Bugün bir iş insanı kendi iradesiyle cumhuriyet savcılığına gidiyor ve 4 saate yakın ifade veriyor. Çok enteresan bu iş adamı 2019 yılında İBB’nin Kültür A.Ş olarak bildiğimiz şirketten 1.5 milyar dolar alacağı bulunan bir isim. O alacağının verilmediğini ve bu şekilde il binası alıyoruz. Sana farklı ihalelerle çok daha fazlasını vereceğiz” diyerek ikna ettiklerini ve hiçbir ihaleyi vermediklerini ve sonunda batan bir iş insanından bahsediyoruz.”

İstanbul’un kaybetmeye tahammülü kalmadığını ifade eden Çiçek, “Zaten bugün yarın bu ifadeleri göreceğiz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok başka kanallarda açıklamada bulunuyordu. Özellikle son günlerde yalan ve mesnetsiz ifadelerle kendisine yönelik saldırılarla ilgili makul cevaplar veriyor. Muhatabına da soruyor ama ondan yanıt gelmiyor. Altınok, belediye başkanı olduktan sonranın hesabını verin diyor. Telafisiz bir 5 yıl gitti. İstanbul’un bir 5 yıl daha kaybetmeye tahammülü de kalmadı.” dedi.