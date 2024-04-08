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08 Nisan 2024 07:25 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 07:29

Sakarya'da korku dolu anlar! Husumetli 2 aile arasında silahlı çatışma

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile sokak ortasında karşılaşınca ortalık savaş alanına döndü. Kadınlar tartışırken eşleri ise sokak ortasında çatıştı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın Pamukova ilçe merkezinde meydana gen olayda, N.A. ve eşi, cadde ortasında yürüdükleri esnada aralarında husumet olduğu öne sürülen M.S. ve eşi G.S. ile karşılaştı.

Eşlerinin birbirleriyle sözlü münakaşa etmesi sonrasında N.A. ve M.S. yanlarında bulunan silahla birbirlerine ateş etmeye başladı. Yaşanan silahlı çatışmada N.A. ve M.S.’nin eşi G.S. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi.

Husumetli 2 aile sokak ortasında karşılaşınca dehşet saçtı - 1. Resim

KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri N.A.’yı hastanede M.S.’yi ise olay yerinde gözaltına aldı. Husumetli oldukları öne sürülen iki ailenin çatışması ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, iki şüphelinin silahla çatışması, ailenin bir işletmeye sığınması yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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