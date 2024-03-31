İBB Başkan adayı Murat Kurum oyunu kullandı: Bayramı erken kutlayacağız

31 Mart 2024 11:24 - Güncelleme : 31 Mart 2024 12:31

Türkiye bugün yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gidiyor. 61 milyondan fazla vatandaşın oy kullandığı seçimde gözler özellikle İstanbul'a çevrilmiş durumda. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adaylarından ilk oyunu kullanan isim Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum oldu.

İstanbul İmece Ortaokulu'na oy verme işlemi için gelen Murat Kurum'a, eşi ve oğlu eşlik etti. Kurum oyunu 1166 numaralı sandıkta kullandı.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen Kurum, oy verme işleminin ardından basın açıklaması yaptı.

İşte Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:

3 aydır projelerimizi, hayallerimizi İstanbullularla paylaştık. Onların evlerine, semtlerine, sokaklarına gittik. Beni çok güzel ağırladıkları için hepsine teşekkür ediyorum. Oyumuzun İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum.

İnşallah demokrasi şenliği yaşayacağız. İstanbul'da yaşayan her vatandaşımızın huzur ve güvende olması için ilk adımı attık. Oy kullanmanızı ve sandıklara sahip çıkmanızı istiyorum.

31 Mart gelecek yüzler gülecek diyordum, bugünde erken bayramı kutlayacağız.