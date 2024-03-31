İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sandığından en çok oyu Murat Kurum aldı
Yerel seçimlerden kritik sonuçlar gelmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oy kullandığı sandıktan en çok oy Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum’a çıktı.
Türkiye’nin dört bir yanından yerel seçim sonuçları ve kritik sandıklardan rakamlar gelmeye devam ediyor. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oy kullandığı sandıktan en yüksek oyu Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum aldı.
İMAMOĞLU’NUN SANDIĞININ SAYIMI TAMAMLANDI
Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Ekrem İmamoğlu’nun oy kullandığı 2244 No'lu sandığın sayımı tamamlandı.
MURAT KURUM İMAMOĞLU’NU GERİDE BIRAKTI
Söz konusu sandıkta kullanılan 266 oydan 4'ü geçersiz sayılırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum 126 oy, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ise 114 oy aldı.
Seçim sonuç tutanağına göre sandıktan, Yeniden Refah Partisinin adayı Mehmet Altınöz'e 10, DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş'a 3, Zafer Partisinin adayı Azmi Karamahmutoğlu'na 8, Saadet Partisi adayı Birol Aydın'a 1 oy çıktı.