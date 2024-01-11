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11 Ocak 2024 17:19 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 17:22

İBB çalışanıyla Beyoğlu Belediyesi işçisi arasındaki "ters baktın" kavgası ölümle bitti

Eyüpsultan'da İBB'ye bağlı İSTAÇ çalışanıyla Beyoğlu Belediyesi'nin temizlik görevlisinin bıçaklı kavgasında bir kişi hayatını kaybetti

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
Ibb, Eyüp

Eyüpsultan'da katı atık aktarma merkezinde çıkan bıçaklı kavgada temizlik görevlisi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Hasdal Katı Atık Aktarma Merkezi'nde İBB'ye bağlı İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ (İSTAÇ) çalışanı E.Y. ile Beyoğlu Belediyesine bağlı temizlik görevlisi Serdar Karaçeper arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Karaçeper, bıçakla yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karaçeper, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan E.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Polis ekiplerince yapılan araştırmada, aynı mahalleden tanışıklıkları olan ikili arasında daha önceden husumet bulunduğu ve kavganın "ters bakma" nedeniyle çıktığı belirlendi.

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