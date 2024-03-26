İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Gereği yapıldı" diye duyurdu

26 Mart 2024 00:25 - Güncelleme : 26 Mart 2024 00:30

Diyarbakır Urfa Bulvarında trafikte abartılı egzoz kullanan şahsı polis ekiplerinin durdurması sonrası arbede çıkmıştı. Polisin üzerine araç süreç şahıs yakalanınca yakınlarıyla beraber polise saldırmaya çalışmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Gereği yapıldı" diye duyurarak araç sürücüsünün tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya şöyle duyurdu:

"GEREĞİ YAPILDI-9

24 Mart Pazar günü saat 17:15 sıralarında Diyarbakır Urfa Bulvarında abartılı egzoz ile çevreyi rahatsız eden bir araçla ilgili işlem yapılırken, oluşan kalabalık ve arbededen yararlanan bu araç, olay yerinden uzaklaşmış, takip sonucu tekrar yakalanmıştır.

Söz konusu araç sürücüsü ve yanına gelen arkadaşları görevli emniyet görevlisine fiili mukavemette bulunmuş, olay yerine intikal eden takviye şahin unsurlarıyla şahıslara müdahale edilmiştir.

Olaylara karıştıkları tespit edilen sürücü Y.E.Y. ve 3 şahıs gözaltına alınmıştır. Aracın sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerimize fiili saldırıda bulunan her kim olursa olsun cezasını görür."