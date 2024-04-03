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03 Nisan 2024 03:34 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 03:35

İçişleri Bakanlığı bin 608 personel alacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere bin 608 sözleşmeli personel alımı ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İçişleri Bakanlığı bin 608 personel alacak! Resmi Gazete&#039;de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı ilanına göre, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalıştırmak üzere bin 608 sözleşmeli personel alacak. 

Alımlar, büro personeli, mühendis, avukat, teknisyen, tekniker, destek personeli, teknikeri mimar, arşiv uzmanı, çağrı karşılama personeli, programcı, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında gerçekleştirilecek. 

ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday değerlendirilmeye alınacak.

Başvurular 22-26 Nisan tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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