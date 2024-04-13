İETT otobüsünde facia! Seyir halindeyken motoru yandı

13 Nisan 2024 01:48 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 01:56

İstanbul Eyüosultan'da akşam saatlerinde Silahtarağa Caddesi üzerinde İETT otobüsünde yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan ve Alibeyköy yönüne doğru sefer yapan İETT otobüsünün motor kısmından bilinmeyen bir nedenle duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden şoför, yolcuları otobüsten tahliye etti.

Araç, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının söndürülme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.