İETT'de şoke eden anlar: Yolcuya demir sopayla saldırdı

09 Nisan 2024 10:16 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 10:25

Maltepe Tugay Yolu Caddesi üzerinde İETT otobüsüne binen yolcu ve şoför arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Büyüyen tartışma şiddetlenerek kavgaya dönüştü.

DEMİR SOPA İLE SALDIRDI

Kavgaya diğer otobüs şoförleri de dahil oldu. İETT şoförü elindeki demir sopayla yolcuya saldırdı. Kavgaya dahil olan başka bir şoför ise yumruk atarak darp etti. İETT peronundaki güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle son bulan kavga anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.