Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Gündem>İETT'de şoke eden anlar: Yolcuya demir sopayla saldırdı
09 Nisan 2024 10:16 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 10:25

İETT'de şoke eden anlar: Yolcuya demir sopayla saldırdı

İstanbul Maltepe'de İETT şoförü ve yolcu arasında tartışma yaşandı. Kavgaya dönen tartışmada şoför, yolcuya demir sopa ile saldırdı. Olay anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

 Maltepe Tugay Yolu Caddesi üzerinde İETT otobüsüne binen yolcu ve şoför arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Büyüyen tartışma şiddetlenerek kavgaya dönüştü. 

DEMİR SOPA İLE SALDIRDI

Kavgaya diğer otobüs şoförleri de dahil oldu. İETT şoförü elindeki demir sopayla yolcuya saldırdı. Kavgaya dahil olan başka bir şoför ise yumruk atarak darp etti. İETT peronundaki güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle son bulan kavga anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'den, Galatasaray'a çifte kıyak! Kupayı vermişti, bir de final hediye etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...