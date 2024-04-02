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02 Nisan 2024 00:35 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 00:36

İftara bekliyorlardı bahçede bir anda ölüsünü buldular

Beyşehir'de ağaç budamaya giden kişi iftara gelmeyince ailesi meraklandı. Bahçede yatar halde bulunan kişinin öldüğü anlaşıldı.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Konya Beyşehir'de esrarengiz ölüm... Ağaç budamaya giden 65 yaşındaki kişi bahçede ölü olarak bulundu. Ailesi telaşla ekiplere haber verdi.

Olay, Hamidiye Mahallesi'nde bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde bahçe evindeki elma ağacını budamak için ikametinden ayrıldığı belirtilen 65 yaşındaki Lütfi K.'den iftar saatinin gelmesine rağmen haber alamayan ailesi, şahsı bahçeye geldiklerinde yerde hareketsiz yatar vaziyette buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı muayenede Lütfi K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Lütfi K.'nin cansız bedeni cenaze nakil aracıyla Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri adreste şerit çekip inceleme yaparken, Lütfi K.’nın ağaçta budama yaparken çıktığı merdiven üzerinden yere düştüğü, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

İftara bekliyorlardı bahçede bir anda ölüsünü buldular - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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