Iğdır'da gökyüzünde beliren gizemli ışık korkuttu

13 Nisan 2024 19:53 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 19:59

Iğdır'da dün akşam saatlerinde gökyüzünde beliren esrarengiz ışık herkesi şaşırttı. Ermenistan tarafında saat 19.30 sıralarında gökyüzünde beliren ışık Iğdır'dan da görüldü.

VATANDAŞLAR UÇAK DÜŞTÜ ZANNETTİ

Gökyüzünde bir süre görüldükten sonra kaybolan ışık bazı vatandaşlar tarafından 'uçak mı düştü' yorumlarına neden oldu.