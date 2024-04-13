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13 Nisan 2024 19:53 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 19:59

Iğdır'da gökyüzünde beliren gizemli ışık korkuttu

Iğdır'da dün akşam saatlerinde gökyüzünde beliren esrarengiz ışık kısa süreli paniğe neden oldu.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Iğdır&#039;da gökyüzünde beliren gizemli ışık korkuttu

Iğdır'da dün akşam saatlerinde gökyüzünde beliren esrarengiz ışık herkesi şaşırttı. Ermenistan tarafında saat 19.30 sıralarında gökyüzünde beliren ışık Iğdır'dan da görüldü.

VATANDAŞLAR UÇAK DÜŞTÜ ZANNETTİ

Gökyüzünde bir süre görüldükten sonra kaybolan ışık bazı vatandaşlar tarafından 'uçak mı düştü' yorumlarına neden oldu.

Iğdır'da gökyüzünde beliren gizemli ışık korkuttu - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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