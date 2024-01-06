İhlas Haber Ajansı 31 yaşında...

06 Ocak 2024 10:49 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 11:10

Türkiye'nin medya sektöründeki en köklü kurumlarından biri olan ihlas haber ajansı 31 yaşında...

İhlas Haber Ajansı, merhum Enver Ören'in liderliğinde, 1993 yılında İstanbul'da kuruldu. O günden beri de medyaya kesintisiz ve objektif haber akışı sağladı.

Hem Türkiye'de hem de hem de dünyada ajans haberciliğinin en önemli temsilcilerinden biri oldu.

İhlas Haber Ajansı, sınırları aşan haber ağı ile milli değerlere saygılı, ilkeli, güvenilir ve objektif habercilik anlayişi ile halkin tarafsiz haber alma hakkını sağlamaya devam ediyor.

50 ÜLKEDE 2 MİLYONDAN FAZLA ABONEYE HİZMET VERİYOR

İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamid Arvas, kuruluşunun 31. yılındaki faaliyetlerini anlattı.

Arvas, "2 milyondan fazla aboneye her gün düzenli olarak bin haber, 400 videolu haber servis ediyoruz. Abone portföyümüzde tv'ler web siteleri kurumlar mevcut... Ajansın aynı zamanda yurtdışında faaliyetleri var. burada da dünya genelinde 50 ülkede 200'den fazla lokasyonda 500'den fazla kuruma hizmet veriyoruz. Aynı zamanda biz hizmet ihracatçısız. Oradan da ülkemize döviz kazandırıyoruz.

Türkiye'deki en etkin ve dinamik ajans olduğunu rahatlikla ifade ediliyor... Teknolojiyi yakından takip ediyoruz... Teknolojiye çok yakın adaptasyonumuz var. Ajanslar biliyorsunuz teknik altyapı da yazılım üzerine işlem yaparlar biz bütün yazılımlarımızı kendi bünyemizde geliştirdik. Dışarıdan alınan hiçbir yazılımımız yok. Bu da çok önemli bir unsur. Dışarıya bağımlı kalma açısından da bizi özerk kılıyor." dedi.