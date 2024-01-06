İhmalin böylesi! Garson 2 yaşındaki çocuğa çamaşır suyu içirtti! Çocuk hastanelik oldu

06 Ocak 2024 08:56 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 10:31

İstanbul'dan tatil için Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir termal otele gelen bir aile, inanması zor bir olay yaşadı.

Su yerine çamaşır suyu verildi, aile bilmeden çocuklarına içirdi

Aile, otel restoranında Türk kahvesi sipariş ettiklerinde, 2 yaşındaki kızları Leyla'ya yanlışlıkla çamaşır suyu servis edildi. Durumun farkına varmayan aile, Leyla'ya su sandıkları çamaşır suyunu içirdi ve kızları nefes alamaz hale geldi. Minik çocuk hemen hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre temizlik görevlisi, pet şişede bulunan çamaşır suyunu mutfak tezgahına koydu. Garson da su sandığı çamaşır suyunu çocuğa getirdi.

Minik Leyla'nın annesi Zeynep Y., yaşadıkları korkunç anlara yönelik Habertürk'e açıklamalarda bulundu.

"ÇAMAŞIR SUYU OLDUĞUNU TAHMİN EDEMEYİZ"

Zeynep Y.,

Pet şişeye çamaşır suyunu boşaltıyorlar daha sonra tezgahın üstüne koyuyorlar. Daha sonra orada olduğunu unutuyorlar. O su şişesinden garson açıp bizim bardağımıza döküp üzerine de bir dilim limon koyup bize servis ediyor. Yani benim onun çamaşır suyu olduğunu tahmin etmem imkansız diye konuştu.

"ÇOCUĞUMUZUN AĞZI DUDAKLARI ŞİŞTİ HASTANEYE KOŞTUK"

Zeynep Y.,

Leyla birden nefes alamadı, öksürmeye başladı. Su sandığımız şeyin aslında çamaşır suyu olduğunu anladık. Leyla ağzını tutamıyordu. Ağzında ödem oluştu dudakları ağzı şişti. Çok korktuk, hemen hastaneye koştuk dedi.

ÇOK ŞÜKÜR CİDDİ BİR SORUNU YOK

Minik Leyla'nın hastanedeki tedavisine yönelik Zeynep Y., "Çok şükür ciddi bir sorun yok, ama daha kötüsü de olabilirdi." diye konuştu. Yeni, içilen çamaşır suyunun sanayi tipi olduğunu belirtti.

Aile şikayetçi oldu

AİLE OTEL VE GARSON HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Olaya ilişin aile, otel ve garson hakkında suç duyurusunda bulundu. Kızılcahamam Başsavcılığı tarafından "taksirle yaralama" soruşturması açıldı.