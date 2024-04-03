İki aile arasında belediye başkanlığı çatışması: 1 kişi hayatını kaybetti

03 Nisan 2024 14:48 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 14:55

Siirt'te dün akşam saatlerinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, Pervari DEVA Partisi Belediye Başkan adayı İsmail Bilen’in kardeşi Abdurrahman (Dündar) Bilen, AK Parti Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın kardeşi Lokman Özcan, Mustafa Özcan ve iki yeğeni silahla yaralanmıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şırnak ve Siirt merkeze sevk edilen yaralılardan Abdurrahman Bilen (41), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ve jandarma ekiplerince ilçede ve hastanelerde alınan güvenlik önlemleri devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.