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08 Nisan 2024 22:08 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 22:08

İki aracın çarpıştığı kazada Tofaş adeta kağıt gibi ezildi: 1’i ağır 4 yaralı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Tofaş araç adeta kağıt gibi ezildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaza, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi’nde meydana geldi. Payas istikametinden Dörtyol istikametine giden Ö.Ö. idaresindeki 31 SK 618 plakalı Tofaş marka otomobil, aynı istikamette ilerleyen M.F. idaresindeki 31 MD 2801 plakalı Toyota marka araçla çarpıştı.

Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İki aracın çarpıştığı kazada Tofaş adeta kağıt gibi ezildi: 1’i ağır 4 yaralı - 1. Resim

Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntkülerde Tofaş'ın adeta kağıt gibi ezildiği görüldü.

İki aracın çarpıştığı kazada Tofaş adeta kağıt gibi ezildi: 1’i ağır 4 yaralı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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