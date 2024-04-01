01 Nisan 2024 09:15 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 09:15
İki kadının aday olduğu seçimde oylar eşit çıktı, kura çekildi
Erzincan merkeze bağlı Girlevik köyünde 2 kadın muhtar adayı eşit oy alınca, muhtar kura ile belirlendi.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erzincan'ın Girlevik köyünde 12 seçmen, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Köy okulunda kurulan sandıkta oylarını kullanan seçmenler, 2 adayın yarıştığı muhtarlık seçimi için oy kullandı.
12 oydan 6 oy Edanur Akbaş, 6 oy da Rukiye Tutan aldı. Oylar eşit çıkınca muhtar çekilen kura sonucu belirlendi. Sandık başkanınca belirlenen tarafsız bir kişi tarafından çekilen kurada adı çıkan Edanur Akbaş, Girlevik köyünün yeni muhtarı oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı