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01 Nisan 2024 09:15 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 09:15

İki kadının aday olduğu seçimde oylar eşit çıktı, kura çekildi

Erzincan merkeze bağlı Girlevik köyünde 2 kadın muhtar adayı eşit oy alınca, muhtar kura ile belirlendi.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İki kadının aday olduğu seçimde oylar eşit çıktı, kura çekildi

Erzincan'ın Girlevik köyünde 12 seçmen, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Köy okulunda kurulan sandıkta oylarını kullanan seçmenler, 2 adayın yarıştığı muhtarlık seçimi için oy kullandı.

12 oydan 6 oy Edanur Akbaş, 6 oy da Rukiye Tutan aldı. Oylar eşit çıkınca muhtar çekilen kura sonucu belirlendi. Sandık başkanınca belirlenen tarafsız bir kişi tarafından çekilen kurada adı çıkan Edanur Akbaş, Girlevik köyünün yeni muhtarı oldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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