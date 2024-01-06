İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

06 Ocak 2024 20:12 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 20:15

Niğde-Çamardı Yolu Yeşilova mevkiinde meydana gelen olayda, Osman A. yönetimindeki 51 AAH 682 plakalı otomobil ile Ramazan T. idaresindeki 51 HV 568 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Ramazan T. ve Ganimet T. hayatını kaybederken, Aynur Ş. (53), Hasan D. (18) ve Osman A. (42) ise yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.