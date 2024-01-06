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    • 06 Ocak 2024 20:12 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 20:15

    İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

    Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

    İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
    Kaza, Niğde

    Niğde-Çamardı Yolu Yeşilova mevkiinde meydana gelen olayda, Osman A. yönetimindeki 51 AAH 682 plakalı otomobil ile Ramazan T. idaresindeki 51 HV 568 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

    2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada Ramazan T. ve Ganimet T. hayatını kaybederken, Aynur Ş. (53), Hasan D. (18) ve Osman A. (42) ise yaralandı.

    Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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