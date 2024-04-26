İkinci 'Kadir Şeker' davasında karar çıktı

26 Nisan 2024 10:51 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 12:23

Kamuoyunda 'ikinci Kadir Şeker davası' olarak bilinen olayda verilen cezalar onandı. Kavgayı ayırmak isterken bıçaklama olayına karışan 2 arkadaş, adliyeye gelerek teslim oldu.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde 5 Şubat 2022'de meydana gelen olayda; Afgan uyruklu Abdulkadir Ahmadi, eşi eşi Shannaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi’yi bıçaklamış, o sırada bölgeden geçen Tolga Daşkıran ve arkadaşı Hüseyin Şahin kavgayı ayırmak için müdahale etmişti. Çıkan arbede sonucu Abdulkadir Ahmadi Hüseyin Şahin’i bıçakla yaralarken, kendisi de Tolga Daşkıran tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tolga Daşkıran, yargılandığı davada 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

HAPİS CEZASINA İTİRAZ

Daşkıran’ın avukatı ve Cumhuriyet Savcısı tarafından Ankara Bölge Adliye Mahkesi'ne itiraz dilekçesi verildi. Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne açılan davada, Tolga Cumhuriyet Savcısı, Tolga Daşkıran’a verilen 5 yıl hapis cezasına ilişkin hazırladığı itiraz dilekçesinde Daşkıran’ın ‘meşru savunma’ hükümleri çerçevesinde hareket ettiğini belirterek, beraatını talep etti.

İSTİNAF CEZAYI ONADI

Mahkeme heyeti, 13 Temmuz 2023 tarihinde yapılan itiraz rağmen Tolga Daşkıran’a verilen 5 yıllık hapis cezası onadı. Ayrıca sanık Abdulkadir Ahmadi, eşini kasten öldürmeye teşebbüs suçundan iyi hal indirimiyle 12 yıl 6 ay hapis cezası, Daşkıran’ın arkadaşı Hüseyin Şahin ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kararın ardından Tolga Daşkıran ile arkadaşı Hüseyin Şahin, aileleri ve arkadaşları ile birlikte Eskişehir Adliyesi’ne gelerek, teslim olmadan önce gazetecilerin sorularını cevapladı.

"HAYATIMIN EN GÜZEL NOKTASINDAYDIM"

Yaşanan hadisede kadınlara zarar gelmemesi için insanlık görevlerini yerine getirdiklerini düşündüğünü ifade eden Daşkıran, "Arkadaşlarımla birlikte insanlık görevimizi yaptığımızı düşünüyorum, gerisi Türk adaletine kalmıştır. İnşallah hakkımızda hayırlısı olsun. Üzüldüm, tam da hayatımın güzel noktasındaydım, inşallah çıkınca da hayatıma devam ederim. En kısa sürede çıkmamı temenni ediyorum" diye konuştu.

"OĞLUM CEZAYI HAK ETMEDİ"

Oğlunun adliyeye teslim olmak için geldiği sırada gözyaşlarına hakim olamayan anne Nazire Kurt, "Bir anne olarak benim ciğerim yanıyor, benim oğlum bunu hak etmedi. Ben adalete güveniyorum, benim oğlum 5 yıl hapis cezasını hak etmedi. Benim oğlum kötü bir şey yapmadı, can kurtardı. 2 kadını kurtardı, bu suçsa bir şey demiyorum. Kötü bir şey mi yaptı? Adam öldürmedi. Bu çocuklar oraya mı yakışıyor? Ben Türk adaletine güveniyorum, benim oğlum çıkacak. Girdiği gibi de gelecek, kötü bir şey yapmadı ben ona inanıyorum. alnımızın akıyla gidecek gelecek" ifadelerini kullandı.

"KARAR VİCDANLARA TERS"

Tolga Daşkıran’ın Avukatı Muhammed Serkan İleli ise yaptığı açıklamada, "Tolga 2 sene önce bir olaya karışmıştı. Aslında olay da dememek lazım, bu bir müdahale, kendi arkadaşları ve iki kişinin canını kurtarmak için bir müdahalede bulundu. Bundan kaynaklı bir yargılama sürdü ve 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı. Bunu da istinaf mahkemesi onadı. Karar neticesinde Tolga’yı üzülerek teslim etmek zorundayız. Bizim karara saygımız sonsuz ancak herkes vicdanlara ters bir karar olduğunu düşünmekte. Diyeceklerimiz bu kadar yani 20 yaşında bir genç 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılacak. Hüseyin 1 ay sonra üniversite sınavına girecek. Bu gençlerin hayatı kararacak belki de, karar saygımız sonsuz, bekleyip göreceğiz” dedi.

Tolga Daşkıran ve Hüseyin Şahin, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken Daşkıran ile Şahin’in aileleri ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.