İkinci kez seçilen kadın muhtar zaferini çiftetelli oynayarak kutladı

03 Nisan 2024 10:25 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 10:33

Hatay’ın Antakya ilçesi Karaali Bölüğü Mahalle Muhtarı 66 yaşındaki Nuriye Türkmen, 2019 yerel seçimlerinin ardından yeniden zafer elde etti. Türkmen, rakibine 172 oy fark atarak kazandığı seçim sonrası mahalle halkına evinin balkonundan konuşma yaparak seslendi.

4 kız evladına annelik yapan ve bir süre önce eşi vefat eden Türkmen’in balkon konuşması ve kadınlarla çiftetelli oynayarak kutlama yaptığı anlar ilgi odağı oldu.

ÇİFTETELLİ OYNADILAR

İkinci defa muhtarlığa seçilen Nuriye Türkmen, “Ben muhtarlık seçimini rakibime 172 oy farkla kazandım. Çok sevinçliyiz. Rakiplerim kötülükle ve kavgayla beni yenmeye çalıştılar ama çok şükür başarıyla kazandık.

Halk tarafından çok güzel karşılandım. Kadınlarla çiftetelli oynadık. Çok güzel bir duygu ve hala bu heyecanım var. Benim 4 kızım ve 4 damadım var. Hepsi benim arkamdalar. Çok mutluyum Allah razı olsun. Allah sağlığımı almadığı sürece durmak yok yola devam” dedi.

HER ZAMAN KADINLAR ARKASINDAYIZ

Kadınlara öncelik tanıdıklarını ifade eden 53 yaşındaki Ahmet Çakmakoğlu ise, “7 erkek ve 1 kadın azalarımız var. Her zaman kadınların arkasındayız” şeklinde konuştu.