İlber Ortaylı'dan 'İstanbul' uyarısı: "Şehrin kalbini yok ettiniz"

16 Mart 2024 10:37 - Güncelleme : 16 Mart 2024 10:38

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Eyüpsultan Belediyesi tarafından ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde düzenlenen söyleşiye katıldı. Ortaylı, yaptığı konuşmada İstanbul ile ilgili uyarılarda bulundu. Ortaylı, "İstanbul'un kalbini yok ettiniz" dedi.

"İKLİMLERİN DÖNÜŞÜ MÜMKÜN DEĞİL"

Gençlere çevrelerini tanımayı öğütleyen ünlü tarihçi, "Türkiye münevverinin kafasında boşluklar vardır. Daha böyle uykudan uyanmış gibi ne tarafta olduğunu bulamıyor. Geliriz kendimize geliriz de el alemin zoruyla gelmeyelim yani. Çok kötü oluyor. Onun için aklınız başınızdayken öğrenin. O da tarih ve coğrafyadan geçer. Coğrafya bilmemek ümmiliktir. Okuma yazma bilmeyen insan bile şöyle bir coğrafya bilir. Fakat suret-i kat'iye yer küre sistemini, iklimlerin dönüşünü anlayamaz, mümkün değil." dedi.

Ortaylı, şehirciliğin nasıl olması gerektiğine dair, "Saçma sapan oteller yerine, daha anlamlı fonksiyonlu kültür merkezi olmalı. Şehrin doğru dürüst konser salonu olmalı. Bir operası olmalı. Etrafında tiyatrolar, galeriler olur. Demiryolu da işlemez yoksa, Sirkeci'de işlemediği gibi. Bütün bunlar önemlidir." ifadelerini kullandı.

Okuma motivasyonunu soranlara "Ben motivasyonu bilmem hep okuyorum." diyen Ortaylı, doğru Türkçe konuşma konusunda uyarılarda bulundu.

"EYÜPSULTAN BÖYLE KALMAZ"

İlber Ortaylı, İstanbul'un yıllar içindeki değişimine de işaret ederek, "İstanbul çok kalabalıklaştı. Bu kalabalıkta Eyüpsultan kalmaz. Rami kalmaz. 18. asrın muhteşem bir kışlasıdır. Şimdi milli kütüphaneye dönüştü. Birçok yapı da yıkıldı. Ne olduğu belirsiz bir kriminal bölge yaratmak için İstanbul'un kalbini yok ettiniz. Zamanlar değişiyor olabilir, kendinizi de değiştireceksiniz. Bunlar cehaletin getirileridir." diye konuştu.