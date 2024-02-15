İliç'teki maden alanında son durum! Heyelan tehlikesi var, 400 bin kamyon gerek

15 Şubat 2024 12:57 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 13:31

Erzincan İliç ilçesinde Anagold Madencilik'e ait Çöpler Maden Sahası'nda toprak kayması sonrası göçük altında kalan işçilerin son durumuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıklama yaptı. Bölgedeki toprağın 10 milyon metreküp olduğunu söyleyen Bayraktar bunun bugün çıkarılabilmesi için 400 bin kamyon gerektiğinin altını çizdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar işçilerin çıkarılması çalışmalarında gelinen son durumu açıkladı. Bayraktar "10 milyon metreküplük bir toprak kitlesi var. Bunu elimizde imkan olsa ve kaldırmaya kalksak en az 400 bin kamyona ihtiyacımız var. Böyle bir büyüklükle karşı karşıyayız " diye konuştu.

Bakan Bayraktar şunları söyledi:

“En az 400 bin kamyona ihtiyaç var. Bizim özellikle işçi kardeşlerimizin olduğunu tahmin ettiğimiz yerlerde arama yapıyoruz. Bölgede heyelan tehlikesi devam ediyor. En kısa sürede işçilerimize ulaşmayı ümit ediyoruz.

İşin hukuki boyutu, kimlerin sorumluluğu varsa onların yargı önüne çıkıp hesap vermesini de temin edeceğiz. Bundan milletimizin hiçbir endişesi olmasın."

Erzincan’ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla meclis araştırma komisyonu kurulmasına dair TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Komisyon 22 üyeden kurulacak. Komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak. Komisyon, gerekirse Ankara dışında da çalışabilecek.