İliç'teki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin eşinden yürek yakan feryat!

06 Nisan 2024 14:29 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 14:31

'Bomba var' diye bağırdı, vatandaşın kaçışı kameraya yansıdı

'Bomba var' diye bağırdı, vatandaşın kaçışı kameraya yansıdı

Erzincan’ın İliç ilçesindeki madende 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasında, toprağın altında kalan 9 işçiden Uğur Yıldız’ın (33) cesedine 53 gün sonra ulaşıldı. Yıldız’ın naaşı Cumhuriyet Savcısının olay yerinde incelemede bulunmasının ardından otopsi için Erzincan’da bulunan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Morgdaki otopsi işlemlerinin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi. Morg önünde gözyaşları adeta sel olup aktı. 1,5 yıl önce Uğur Yıldız ile dünya evine giren Gamze Yıldız, “Uğur ben geldim buradayım” diyerek feryat etti.

Uğur Yıldız’ın annesi Sevda Yıldız, kardeşleri Alev, Duygu ve babası Ali Ekber Yıldız gözyaşlarına boğularak ayakta durmakta güçlük çektiler. Acılı aileyi, psikososyal destek ekipleri teskin etmeye çalıştı.

Morgdan alınarak cenaze aracına konulan Uğur Yıldız’ın naaşı Geçit Mahallesindeki evine götürüldü ve burada helallik alındı. Cenaze daha sonra toprağa verilmek üzere Erzincan’ın Otlukbeli ilçesine bağlı Avcıçayırı köyüne doğru yola çıkarıldı. Avcıçayırı köyünde Cem evinde kılınacak namazın ardından Uğur Yıldız son yolculuğuna uğurlanacak.

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Erzincan’a gelerek, Avcıçayırı köyündeki cenazeye katılmak üzere Vali Hamza Aydoğdu ile birlikte yola çıktı.