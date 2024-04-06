İliç'teki maden faciasında kaybolan Uğur Yıldız'ın cansız bedeni toprağa verildi 

06 Nisan 2024 18:48 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 18:49

13 Şubat 2024 tarihinde, Erzincan'ın İliç bölgesinde Anagold Madencilik tarafından işletilen bir maden sahasında bulunan liç toprak yığınında meydana gelen toprak kaymasında, 9 işçi toprağın altında kalmıştı. Toprak altında kalan 9 iştiden birinin cansız bedenine dün ulaşıldı.

BAKAN VE VALİ DE CENAZETE KATILDI

İşçi Uğur Yıldız'ın cenazesi, Otlukbeli ilçesine bağlı Avcıçayırı köyünde toprağa verildi. Cenazeye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Yıldız'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Kırklar Cemevi'nde alınan helalliğin ardından kılınan namaz sonrası Yıldız'ın cenazesi, köy mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.