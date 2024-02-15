İliç'teki maden kazasıyla ilgili yeni gelişme: Kanadalı yönetici de gözaltında

15 Şubat 2024 18:51 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 00:31

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında toprak kayması meydana geldi ve geniş bir alana yayılan milyonlarca metreküplük toprak neredeyse nehir gibi aktı. Görüntüler, dağ benzeri bir toprak yığınının akışını gösterdi.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Maden faciası sonrası yapılan sayımda 9 kişinin toprak altında kaldığı tespit edildi. Kurtarma çalışmaları, toprak altında kalanları kurtarmak için devam ediyor. İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazayı araştırmak amacıyla 3 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirildi.

GÖZALTI SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Dün, maden kazasıyla ilgili biri firma sorumlusu olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Adli soruşturma derinleştirilirken, bugün 1 kişi daha gözaltına alındı ve bu sayı 8'e yükseldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, heyelanın nedenini araştırmak üzere bölgede çalışma yapan 7 kişilik bir bilirkişi heyetinin olduğunu duyurdu.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan 8 şüpheli arasında, firmanın Kanada uyruklu yetkilisinin de olduğunu bildirdi.

"HEYELAN TEHLİKESİ SÜRÜYOR"

Öte yandan arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü maden alanında bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son duruma ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bölgedeki heyelan tehlikesinin sürdüğünü belirten Bakan Bayraktar, heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi bulunduğunu ifade etti.