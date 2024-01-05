İlkokulda yangın paniği

05 Ocak 2024 10:17 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 10:18

Adana'da bir ilkokulda iddiaya göre öğretmenler odasında klimadan dolayı yangın çıktı.

Yangında öğretmenler ve öğrenciler panik yaşadı. Okulun öğretmenler odasında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

İTFAİYE YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Yangını gören okul görevlileri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle okuldaki öğrenciler, bahçeye güvenli bir alana alındı. Yangında, okulun öğretmenler odasında maddi hasar meydana geldi.



