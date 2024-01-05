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    • 05 Ocak 2024 10:17 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 10:18

    İlkokulda yangın paniği

    Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Adana’nın Kozan ilçesinde 60. Yıl İlkokulu'nda öğretmenler odasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

    İlkokulda yangın paniği
    Yangın

    Adana'da bir ilkokulda iddiaya göre öğretmenler odasında klimadan dolayı yangın çıktı.

    Yangında öğretmenler ve öğrenciler panik yaşadı. Okulun öğretmenler odasında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

    İlkokulda yangın paniği

    İTFAİYE YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

    Yangını gören okul görevlileri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

    Yangın nedeniyle okuldaki öğrenciler, bahçeye güvenli bir alana alındı. Yangında, okulun öğretmenler odasında maddi hasar meydana geldi.

    Haberler>Gündem>İlkokulda yangın paniği
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    yangın
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