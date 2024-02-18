İmamoğlu tarih verdi: İstanbul'da 2 yeni metro hattı hizmete başlıyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un iki yakasında birer metro hattının hizmete başlayacağını söyledi. Hatların güzergahlarını da açıklayan İmamoğlu mart ayını işaret etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediyesince inşa edilen Neriman-Sami Türkdoğan Aşevi-Gıda Bankası ve Afet Lojistik Merkezi'nin açılışına katıldı.
Burada konuşan İmamoğlu, aşevinin yapımını karşılayanlara teşekkür etti.
Mart ayında 2 yeni metro hattının hizmete gireceğini de söyleyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Martta iki metro daha açacağız. Biri Anadolu, diğeri Avrupa Yakası'nda. Avrupa Yakası'ndaki Ataköy-İkitelli hattı; Anadolu Yakası'ndaki Çekmeköy-Sancaktepe-Samandıra hattı. Toplamda 65 kilometre metroyu bu 5 yılda bitirmiş olacağız."
ATAKÖY-İKİTELLİ HATTI
Avrupa Yakası'nda hizmete sunulacak olan Ataköy-İkitelli hattı 5 ilçeden geçecek. Bunlar; Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece, Başakşehir olurken hattın uzunluğu toplamda 13,4 kilometre olacak.
ÇEKMEKÖY-SANCAKTEPE-SAMANDIRA HATTI
Anadolu Yakası'nda çalışacak olan Çekmeköy-Sancaktepe-Samandıra hattı ise, 8 istasyondan oluşurken, yaklaşık 11 kilometre uzunluğunda. Bu metro hattı ile Samandıra-Üsküdar arası 40-45 dakikaya inecek.