İmamoğlu tarih verdi: İstanbul'da 2 yeni metro hattı hizmete başlıyor

18 Şubat 2024 03:33 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 03:34

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediyesince inşa edilen Neriman-Sami Türkdoğan Aşevi-Gıda Bankası ve Afet Lojistik Merkezi'nin açılışına katıldı.

Burada konuşan İmamoğlu, aşevinin yapımını karşılayanlara teşekkür etti.

Mart ayında 2 yeni metro hattının hizmete gireceğini de söyleyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Martta iki metro daha açacağız. Biri Anadolu, diğeri Avrupa Yakası'nda. Avrupa Yakası'ndaki Ataköy-İkitelli hattı; Anadolu Yakası'ndaki Çekmeköy-Sancaktepe-Samandıra hattı. Toplamda 65 kilometre metroyu bu 5 yılda bitirmiş olacağız."

ATAKÖY-İKİTELLİ HATTI

Avrupa Yakası'nda hizmete sunulacak olan Ataköy-İkitelli hattı 5 ilçeden geçecek. Bunlar; Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece, Başakşehir olurken hattın uzunluğu toplamda 13,4 kilometre olacak.

ÇEKMEKÖY-SANCAKTEPE-SAMANDIRA HATTI

Anadolu Yakası'nda çalışacak olan Çekmeköy-Sancaktepe-Samandıra hattı ise, 8 istasyondan oluşurken, yaklaşık 11 kilometre uzunluğunda. Bu metro hattı ile Samandıra-Üsküdar arası 40-45 dakikaya inecek.