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18 Şubat 2024 12:37 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 12:47

İmralı'da batan geminin içinden en net görüntü: Mürettebattan iz yok!

İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisinin içi ekipler tarafından görüntülendi. Bugün ise hava şartları el verirse balık adamların dalış yapması bekleniyor.

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Batan Gemi, İmralı

İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisindeki mürettebatı arama çalışmalarına, günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlandı. Gemi 51 metre derinlikte ekipler tarafından görüntülendi. 

Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinden yola çıktıktan sonra fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında batan mermer tozu yüklü gemide bulunan 6 mürettebattan halen haber alınamadı.

İmralı'da batan geminin içinden en net görüntü: Mürettebattan iz yok! - 1. Resim

MÜRETTEBATTAN İZ YOK

Arama çalışmaları gece boyunca da devam etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan, karadan ve denizden arama çalışmaları yeniden hız kazandı. Ayrıca, gece saatlerinde geminin batık durumda olduğu 51 metre derinliğe su altı robotuyla inilirken mürettebatın geminin içinde olmadığı tahmin ediliyor.

Öte yandan kriz merkezi de Mudanya'dan Karacabey'in Kurşunlu bölgesine taşındı. Halen bölgede Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve Ulaştırma Bakanlığı'na ait çok sayıda arama kurtarma ekibi ve deniz ve hava unsuru bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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