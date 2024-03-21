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Ramazan Vuslat
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21 Mart 2024 10:19 - Güncelleme : 21 Mart 2024 10:24

İnanılmaz anlar: Snowboardla Doğu Ekspresi’nin üzerinden atladı

Ünlü snowboardcu Süleyman Atlı'nın son paylaşımı dikkat çekti. Atlı, Kars’ta hareket halindeki Doğu Ekspresi’nin üzerinden snowboardla atlayarak bir ilk imza attı.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dünyanın en güzel rotalarından olan Doğu Ekspresi ile yaşanan Ankara-Kars seferinde bir ilk yaşandı. Kars’ta bulunan ünlü snowboardcu Süleyman Atlı, hazırlanan özel pistte Kars’tan Ankara’ya hareket halindeki Doğu Ekspresi’nin üzerinden atladı. Kars Valiliğinin davetlisi olarak kentte bulunan Süleyman Atlı’nın tren üzerinden atlayışını Kars Valiliği sosyal medya hesabında paylaştı.

"BİR İLK YAŞANDI"

Kars Valiliğinin, “Kars'ta bir ilk, belki de dünyada. İlklerin şehri Kars'ta bir ilk daha yaşandı. Dünyanın en güzel rotalarından olan Doğu Ekspresi ile yaşanan Ankara-Kars seferinde bir ilk yaşandı. Ünlü snowboardcu Süleyman Atlı, Kristal karlar diyarı Sarıkamış'ta Doğu Ekspresinin üzerinden snowboarduyla atlayarak ilklerin şehri Kars'ta bir ilke imza attı” başlığıyla paylaştığı video sosyal medyada bir anda binlerce beğeni aldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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