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    • 07 Ocak 2024 01:54 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 02:02

    İnegöl’de kayboldu, Bilecik'te gömülü bulundu

    Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Bursa’nın İnegöl ilçesinde 6 aydır kayıp olan gencin cesedi, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ormanlık alanda gömülü halde bulundu.

    İnegöl’de kayboldu, Bilecik&#039;te gömülü bulundu
    Ceset, Bursa

    Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnegöl ilçesinde 6 ay önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan 1 çocuk babası 31 yaşındaki Yusuf Kavuk’u bulmak için çalışma başlattı.

    Çalışmasını genişleten ekipler, yaptıkları araştırma sonrasında Kavuk’un öldürüldüğünü tespit etti.

    CESEDİ BİLECİK'TE BULUNDU

    Bir şüpheliyi gözaltına alınan polis ekipleri, sorgu sonrasında cesedin gömüldüğü Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere Köyü yakınlarında olduğunu belirledi.

    Yapılan çalışma sonrasında belirtilen alan kazıldı ve Yusuf Kavuk’a ait kemik parçaları bulundu.

    Olayla ilgili şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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