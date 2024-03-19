19 Mart 2024 12:51 - Güncelleme : 19 Mart 2024 13:08
İnşaat halindeki bina çöktü: 2’si ağır 6 işçi yaralandı
Ankara'da inşaat halinde bir bina çöktü. Göçük altında kalan 6 işçi yaralandı. İşçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün öğle saatlerinde yaşanan olayda, yürekler ağza geldi. İnşaat halindeki bir bina büyük bir gürültüyle çöktü.
Binanın büyük bir gürültüyle yıkıldığını gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İKİ İŞÇİNİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu göçük altında kalan 6 işçi kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra çevre hastanelere nakledilen işçilerden ikisinin hayati tehlikesinin devam ettiği aktarıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı