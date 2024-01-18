'İnsanlığın en güzel yüzü'nü gösterdi! 20 bin lirasına 20 dakikada kavuştu

18 Ocak 2024 09:58 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 10:08

Ordu’da sabah işe gitmek için dolmuşa binen Tülay Kahveci, işyerine yakın durakta indikten sonra yanındaki 20 bin lirayı unuttuğunu fark etti. Kahveci'nin inmesinin ardından bir sonraki durakta binen A.A. adlı kadın, boş koltukta içi para dolu poşeti gördü. Büyük bir insanlık örneği gösteren A.A., durumu şoföre bildirdi.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Aynı dakikalarda poşetinin yanında olmadığını fark eden Kahveci, önüne çıkan ilk dolmuşa binerek şoföre durumu anlattı. Kahveci'nin paranın sahibi olduğunu söylemesi üzerine dolmuşlar arasında telsiz irtibatı kuruldu. Kısa sürede dolmuşlar buluştu ve para sahibine teslim edildi. Kahveci, parasını bulan A.A.'ya teşekkür etti.

20 DAKİKADA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Kısa sürede parasına kavuşan Tülay Kahveci’ye emanetini teslim eden Ordu Özel Halk Otobüsçüleri ve Minibüsçüleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Aşçı, dolmuşlar arası sistem sayesinde bu tür kayıpların kısa sürede bulunabildiğini söyledi. Aşçı, “Dolmuşlarımız kamera ile on-line olarak 24 saat takip edilmektedir. Dijital dolmuş kartları sayesinde kimin hangi araca bindiğini görüyoruz zaten. Bayan yolcumuzun kayıp parası da bir sonra binen yolcumuzun hassasiyeti ve dolmuşlar arası sistemimiz sayesinde 20 dakika gibi kısa sürede bulundu” dedi.

Yönetim Kurulu Üyesi Engin Yılmaz da dolmuşlarda kayıpların mutlaka yerini bulduğunu belirterek, “Yüzde 100 olmasa bile yüzde 90 kayıplar mutlaka yerini buluyor” diye konuştu.