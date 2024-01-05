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    • 05 Ocak 2024 11:31 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 17:55

    Irak'ın kuzeyine operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Editör: Onur Kaya / Kaynak: TGRT Haber

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesine düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Msb, Pkk, Terörist

    Türk askeri, bölücü terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Terörü kaynağında yok etmek için etkin ve kararlı şekilde mücadeleye devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

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    Haberler>Gündem>Irak'ın kuzeyine operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi
    Etiketler
    MSBPKKterörist
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