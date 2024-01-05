Irak'ın kuzeyine operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi

05 Ocak 2024 11:31 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 17:55

Türk askeri, bölücü terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörü kaynağında yok etmek için etkin ve kararlı şekilde mücadeleye devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

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