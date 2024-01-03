03 Ocak 2024 15:34 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 16:29

haberlere göre Kirman şehrinde Süleymani'nin de mezarının yer aldığı şehir mezarlığı yakınlarında patlama oldu. Peki “İran’daki patlamada ölü, yaralı var mı? Kasım Süleymani kimdir?” İşte ayrıntılar…

İRAN’DAKİ PATLAMADA ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında 2 tane patlama sesi duyuldu.

İlk patlamadan hemen 10 dakika sonra Süleymani'nin mezarının yakınında ikinci bir patlama daha gerçekleştiği ve yaralılar olduğu belirtiliyor. İran devlet televizyonu saldırılarda en az da 73 kişinin öldüğünü ve 170'den fazla kişinin de yaralandığın açıkladı.

KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?

Kasım Süleymani 1957 yılının Mart ayında doğdu. Süleymani, 1979 yılında İran İslam Devrimi'nden sonra kurulan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na dahil oldu. İran-Irak Savaşı'nda görev aldıktan sonra Kirman Eyaleti Devrim Muhafızları komutanlığına getirildi. 1998 yılından 2020 yılındaki ölümüne kadar ise, yurt dışı operasyonlar ile ilgilenen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanı olarak görevlerde bulundu. "Gölge liderleri" olarak tanımlanmış olan Süleymani, Suriye İç Savaşı'nda Suriye Hükûmeti ve Beşşar Esad'ı destekleyen çatışmalarda ve 2015 yılında Rusya-İran-Suriye-Irak koalisyonunun kurulmasında rol aldı.

Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020 tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin İHA'lar ile Bağdat Uluslararası Havalimanı'na düzenlemiş olduğu saldırı sonucunda hayatını kaybetti.