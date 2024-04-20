İran’ın fırlattığı füzelerin ‘Malatya’daki radar üssü sayesinde durdurulduğu’ iddiasına yalanlama!

20 Nisan 2024 23:35 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 23:39

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) "İran'ın 15 Nisan'da İsrail'e fırlattığı füzeler, Malatya Kürecik'te bulunan radar üssü sayesinde erken tespit edilerek durduruldu." iddiasını yalanladı.

“SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

DMM’den yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüşmesinin ardından, Kürecik radar üssü ile ilgili Merkezimizce daha önce de yalanlanan asılsız iddianın kasıtlı bir biçimde yeniden dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Kürecik'teki radar sisteminden elde edilen bilgiler, NATO prosedürleri çerçevesinde sadece müttefiklerle paylaşılmaktadır. Bu veri paylaşımının amacı, NATO müttefiki ülkelerin halklarının, topraklarının ve kuvvetlerinin korunmasıdır. Bilgilerin İsrail gibi NATO müttefiki olmayan ülkelerle paylaşımı söz konusu değildir.” denildi.

DMM, manipülasyonlara itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu. Açıklamanın devamında, “Türkiye, her zaman Filistinli kardeşlerimizin haklı davasının yanında olmuştur ve her koşulda olmaya devam edecektir. Kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülmeye çalışılan manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz.” ifadelerine yer verildi.