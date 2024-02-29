İş insanı cinayetinde kan donduran detaylar! Kapı şifresini verip...

29 Şubat 2024 10:42 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 10:44

Abdulkadir Altuğrul, yaşadığı lüks evinin otoparkına tam aracına bineceği sırada kiralık katil tarafından ensesinden tek kurşunla vurularak öldürülmüştü.

KAN DONDURAN DETAYLAR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Cinayet Büro dedektifleri adeta iğne ile kuyu kazar gibi olayı adım adım araştırdı ve kan donduran detaylara ulaştı.

Polis, ilk olarak iş adamının sağ kolu Taner G. ve iş adamının eşi Hülya A.,Şeyhmus A. ve Muhlis S. gözaltına aldı.

Sonrasında ise Hakkari'deki adreslere yapılan baskınlarda silahı kullanan tetikçi Mazlum B. ile Serkan K. ve Uğur A. yakalandı. 7 şüpheli de tutuklandı.

100 BİN LİRALIK CİNAYET

Sabah'ın haberine göre, Olayı itiraf eden Taner G., 5 ay önce Hülya A.'nın kendisine gelip kocasının kötü davrandığı için onu öldürtmek istediğini, 100 bin lira karşılığında cinayeti plan yaptıklarını anlattı.

Taner G., önce Serkan K. ile konuştuğunu, onun da tetikçi Mazlum B.'yi ayarladığını söyledi.

KATİLE KAPIYI KARISI AÇMIŞ

Öte yandan, soruşturma detaylarına işadamının eve ne zaman gelip gittiğini karısı Hülya A., telefonla Taner G.'ye haber verdi.

Eşi binaya girdiğinden kısa bir süre sonra tetikçinin bina girişinde 2 dakika beklediği, Taner G.'nin Hülya A.'yı arayıp şifreli kapıyı açtırdığı tespit edildi.

Şüphelilerden apartman görevlisi Muhlis S.'nin ise olaydaki rolü duyanları şaşkına çevirdi.

Muhlis S.'nin, tetikçinin rahatça saklayabileceği bir noktaya iş adamının aracını park etmesini sağladığı, sonra da araçta bir şey unuttuğunu belirterek adamı o noktaya çektiği ileri sürüldü.

Bilindiği üzere Abdulkadir Altuğrul, bagajdan bir şeyler alacağı sırada da tetikçi tarafından katledilmişti.

EŞİNİ ÖLDÜRTÜP PAYLAŞIM YAPTI

Eşini öldürttüğü öne sürülen Hülya A.'nın cinayetten sonra sosyal medya hesaplarında yaptığı acılı paylaşımlar ise dikkat çekti.

Bir paylaşımda cinayetle ilgisi yokmuşcasına, "Canım eşim, mekanın cennet olsun" yazdı ve yanına da ağlayan emoji ekledi. Hülya A., cinayetin ardından eşiyle onlarca fotoğraf paylaştı.