Tgrt Haber
15 Ocak 2024 14:41 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 15:09

İşçi servisleri çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Hatay'da iki işçi servisinin çarpıştığı kazanın ardından bölgede can pazarı yaşandı. Kaza sonucu yaralanan 11 kişi tedavi altına alındı.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hatay, Servis, Kaza

Hatay'da sabah saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İşçileri taşıyan 2 servis aracı çarpıştı.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; kaza İskenderun- Payas karayolu Karayılan Mahallesi mevkiinde oluştu. N.K. idaresindeki 31 C 2373 plakalı servis aracı, kavşakta F.S. idaresindeki 31 C 2319 plakalı servis aracıyla çarpıştı.

İşçi servisleri çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

11 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildiler. Yetkililerin aktardığına göre, yaralanan 11 kişi tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İşçi servisleri çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Haberler>Gündem>İşçi servisleri çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Hatayserviskaza
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...