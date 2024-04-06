İskenderun'da korku dolu anlar! Yemek faciası yangına neden oldu

06 Nisan 2024 22:58 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 23:04

Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen yangında apartmanın dış cephesinde maddi hasar oluştu. Yangını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek söndürmeyi başardı. Yangın sonrası evin balkonunda soğutma çalışmaları yapıldı.

BİNANIN YARISI YANDI

O anlara tanık olan mahalle sakini Hamza Ciğerli, "İftar saatinde annemin arayışı üzerine yan komşuda çıkan yangından dolayı, geldik müdahale ettik ve yangını söndürdük. Komşumuzun bir engelli bir kız çocuğu vardı. Kızartma yaptığı esnada tüp alev alınca küçük konteynerden dolayı komple, binanın yarısı da yandı. Evin içinde herhangi bir zarar ziyan yok" dedi.