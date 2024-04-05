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Ramazan Vuslat
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05 Nisan 2024 03:50 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 03:51

Isparta'da arızalanan askeri helikopter acil iniş yaptı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 5 personelin bulunduğu askeri helikopter, arıza nedeniyle acil iniş yaptı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Isparta&#039;da arızalanan askeri helikopter acil iniş yaptı

Kara Havacılık Okul Komutanlığına ait "UH-1" tipi helikopter, yağ kaçağı yüzünden acilen inmek zorunda kaldı.

Ardıçlı köyü Burdur Gölü kıyısı yakınlarına acil iniş yapan helikopterdeki 5 personelden yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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