05 Nisan 2024 03:50 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 03:51
Isparta'da arızalanan askeri helikopter acil iniş yaptı
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 5 personelin bulunduğu askeri helikopter, arıza nedeniyle acil iniş yaptı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Kara Havacılık Okul Komutanlığına ait "UH-1" tipi helikopter, yağ kaçağı yüzünden acilen inmek zorunda kaldı.
Ardıçlı köyü Burdur Gölü kıyısı yakınlarına acil iniş yapan helikopterdeki 5 personelden yaralanan olmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı