Isparta'da dehşet veren kaza: Ölü ve yaralılar var!

03 Mart 2024 19:17 - Güncelleme : 03 Mart 2024 19:19

Isparta’da feci bir kaza meydana geldi. Kaza, Isparta merkeze bağlı Kuleönü beldesi Eğirdir karayolunda gerçekleşti. Nuri Y. (21) idaresindeki 32 HS 734 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir reklam panosuna çarptı.

1 ÖLÜ,3 YARALI!

Kazanın şiddetiyle araçta bulunan Ferda Yüksel hayatını kaybetti. Sürücü Nuri Y., Özge A. (17) ve Hakkı Samet K. (19) ise yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü Nuri Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ferda Yüksel'in cenazesi de otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Yaralılardan Nuri Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.