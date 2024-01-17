Isparta’da kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

17 Ocak 2024 01:43 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 02:15

Kaza, Isparta Çünür Mahallesi, 102'nci Cadde üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin Y. (24) hakimiyetindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarparak durabildi. Meydana gelen feci kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Atakan Ç. (24) yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından olay yerine güvenlik şeridi çekildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Meddem Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Atakan Ç. hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaza yerinde kalan ayakkabılar dikkat çekti.