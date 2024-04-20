Isparta'da minibüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

20 Nisan 2024 20:10 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 20:15

Isparta'da öğleden sonra saat 13.00 sıralarında Eğirdir-Isparta karayolunun Sevinçbey köyü mevkiinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu minibüs takla attı.

Kaza, Eğirdir-Isparta karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevinçbey köyünden Isparta istikametine seyir halinde olan M.T. (53) hakimiyetindeki 34 GVZ 987 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ve minibüste yolcu olarak bulunan Y.T.(49), S.T. (20), Ç.P.D. (9), M.D. (31), G.D. (29), İ.D. (7), G.H.T. (22) ve Melek Demiraslan (64) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demiraslan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan Y.T.’nin Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesine İ.D.’nin ise Isparta Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.