İspir’de çığ yayla evlerini yerle bir etti

11 Nisan 2024 18:51 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 18:51

Edinilen bilgiye göre, bahar mevsimiyle birlikte Yedigöl Mahallesi'ne 4 kilometre uzaklıkta Kaçkar Dağları yamacında 2200 rakımda yer alan Dikenli Yaylası'ndaki yayla evleri çığ ile birlikte yerle bir oldu.

Bayram tatilinde yaylaya çıkan dağcı Bülent Erken gördüğü manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Evlerin tamamının yıkıldığını gören Erkan, bu yıl çok çığ yaşandığını belirterek yaylacıların evlerinin enkazıyla karşılaşacağını söyledi.