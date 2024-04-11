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11 Nisan 2024 18:51 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 18:51

İspir’de çığ yayla evlerini yerle bir etti

Erzurum’un İspir ilçesine bağlı Yedigöl köyü Dikenli Yaylası'na çığ düşmesi sonucu onlarca ev yıkıldı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İspir’de çığ yayla evlerini yerle bir etti

Edinilen bilgiye göre, bahar mevsimiyle birlikte Yedigöl Mahallesi'ne 4 kilometre uzaklıkta Kaçkar Dağları yamacında 2200 rakımda yer alan Dikenli Yaylası'ndaki yayla evleri çığ ile birlikte yerle bir oldu.

İspir’de çığ yayla evlerini yerle bir etti - 1. Resim

Bayram tatilinde yaylaya çıkan dağcı Bülent Erken gördüğü manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

İspir’de çığ yayla evlerini yerle bir etti - 2. Resim

Evlerin tamamının yıkıldığını gören Erkan, bu yıl çok çığ yaşandığını belirterek yaylacıların evlerinin enkazıyla karşılaşacağını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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